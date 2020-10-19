Прокуратура проверяет ДТП, где петербурженка на «Шкоде» протаранила автобус с детьми

Прокуратура проводит проверку по факту ДТП со школьным автобусом в Санкт-Петербурге. Фото: СОЦСЕТИ

Прокуратура организовала проверку после жесткого ДТП, в котором «Шкода» протаранила школьный автобус на перекрестке улиц Малой Балканской и Купчинской в Санкт-Петербурге. По последним данным от ГИБДД, за рулем легковушки находилась 48-летняя женщина. Водитель по неизвестной причине не уступила дорогу «Газели», водитель которой двигался по главной дороге. В результате аварии травмы средней степени тяжести получили четверо детей, а также 50-летний мужчина, управлявший автобусом.

На месте происшествия уже работают сотрудники надзорного ведомства.

- Прокуратура проверит соблюдение законодательства о безопасности дорожного движения при перевозке детей, а также принимались ли перевозчиком и ответственными должностными лицами меры для профилактики ДТП, - сообщает пресс-служба прокуратуры Санкт-Петербурга.

Добавим, что в случае выявления какого-либо нарушения, надзорное ведомство примет соответствующие меры реагирования.