«После 23:00 есть вредно»: Смольный объяснил ограничение работы ресторанов в Санкт-Петербурге

Власти Санкт-Петербурга прокомментировали ограничение работы ресторанов до 23:00. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Власти Санкт-Петербурга объяснили решение вести ограничение на работу городских ресторанов, кафе и клубов до 23:00. По словам вице-губернатора Евгения Елина, сейчас важно позаботиться о здоровье друг друга и помочь врачам снизить постоянный рост заболеваемости коронавирусом в Северной столице.

- Конечно, называть это комендантским часом нельзя. Мы планируем лишь ввести ограничение на работу ресторанов. Заведения общепита у нас выполняют две функции: они кормят и развлекают. И вот именно развлекаться и передавать друг другу вирус в жарком танце сегодня не время. Если хочется петь и танцевать, то давайте это делать дома. Тем более после 23:00 есть вредно. Давайте побеспокоимся о себе и здоровье наших близких, - сообщил Евгений Елин.

Добавим, что в Санкт-Петербурге который день фиксируют рекорды заболеваемости COVID-19. Тем временем в инфекционный стационар превратили еще одно медучреждение – Николаевскую больницу в Петергофе.