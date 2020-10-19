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Общество

Беглов: «Появление на людях без маски – это неуважение к окружающим и к Санкт-Петербургу»

Губернатор Северной столицы снова призвал соблюдать простые меры безопасности во время коронавируса
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Губернатор Александр Беглов отчитал петербуржцев, пренебрегающих ношением маски.

Губернатор Александр Беглов отчитал петербуржцев, пренебрегающих ношением маски.

Фото: Олег ЗОЛОТО

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов назвал неуважением к окружающим отказ некоторых горожан носить маски в общественных местах во время пандемии коронавируса, как этого требуют врачи и власти. Напомним, несколько дней подряд в Северной столице растет заболеваемость инфекцией – только за 19 октября 2020 года COVID-19 выявили у 686 человек, что значительно превышает весенние показатели.

- Появляться на людях без маски – это признак неуважения к окружающим, к нашему городу. Соблюдение правил вместе с ужесточением мер контроля поможет снизить темпы распространения коронавируса. Спасибо всем, кто старается не добавлять работы врачам, использует маски и перчатки в общественных местах. Таких людей у нас становится все больше, - рассказал Беглов во время традиционного обращения к петербуржцам на «Радио России».

Добавим, что без запретов в городе все же не обошлось – власти ввели ограничение на работу ресторанов. Теперь общепит будет закрывать двери в 23:00.

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