НМИЦ онкологии имени Петрова остановил госпитализацию в трех отделениях из-за коронавируса

Госпитализацию в трех отделениях НМИЦ онкологии им. Петрова приостановили из-за пандемии. Фото: Артем КИЛЬКИН

Еще одно медучреждение Санкт-Петербурга ввело временные ограничения на работу из-за коронавируса. В этот раз НМИЦ онкологии имени Петрова приостановил госпитализацию новых пациентов сразу в трех отделениях с 19 октября. Вдобавок в больнице на одну неделю отменили амбулаторные приемы врачей отделения радиотерапии.

- Из-за проведения противоэпидемиологических мероприятий с 19 октября приостановлена госпитализация в трех отделения НМИЦ: на одну неделю в отделении радиотерапии (возобновится 26 октября – Прим.ред.), а также на два дня в хирургическом отделении онкогинекологии и хирургическом отделении опухолей костей, мягких тканей и кожи (возобновится 21 октября), - сообщает пресс-служба НМИЦ онкологии имени Петрова.

Добавим, что власти Санкт-Петербурга ввели ограничения на работу ресторанов в ночное время.