Обвиняемого в убийстве блокадницы поймали и арестовали в Санкт-Петербурге

Петербуржца, задушившего блокадницу, отправили в СИЗО. Фото: Олег ЗОЛОТО

Оперативники задержали обвиняемого в убийстве блокадницы в Санкт-Петербурге. Напомним, 8 октября в квартире одного из домов на улице Ушинского нашли труп 83-летней пенсионерки в шкафу. На ее шее обнаружили следы удушения. Оказалось что злоумышленник расправился с пожилой женщиной еще в ночь на 6 октября, а затем спрятал ее тело и скрылся.

По подозрению в убийстве задержали 30-летнего мужчину, который жил по соседству с блокадницей. Во время допроса он раскололся.

- Обвиняемый полностью признал свою вину. По нашим данным, он задушил пенсионерку в ходе внезапно возникшей ссоры. Ему избрали меру пресечения в виде заключения под стражу, в следственный изолятор, - рассказали в пресс-службе ГСУ СК РФ по Санкт-Петербургу.

Добавим, что виновнику грозит от шести до 15 лет лишения свободы плюс ограничение свободы до двух лет.