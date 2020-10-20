«Чувствую себя прекрасно»: Фигурист Дмитрий Козловский, подхвативший коронавирус, рассказал о сроках возвращения на лед

Дмитрий Козловский рассказал о своем самочувствии на карантине по коронавирусу. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Петербургский фигурист Дмитрий Козловский, заразившийся коронавирусом, рассказал фанатам, как скоро он вернется на лед. Напомним, напарника Александры Бойковой и подопечного Тамары Москвиной отправили на лечение неделю назад после положительного теста, сорвав тем самым выступление на третьем этапе Кубка России в Сочи. Во время самоизоляции чемпиона Европы по фигурному катанию поддерживали сотни поклонников.

- Не ожидал услышать столько приятных и теплых слов. Хочу поделиться с вами, что чувствую я себя прекрасно и в скором времени вернусь к своей привычной жизнедеятельности и тренировкам! А вы тем временем берегите себя и свое здоровье, соблюдая меры предосторожности, установленные нашим правительством, - обратился к фанатам Козловский через свой Instagram.

Добавим, что ранее Тамара Москвина рассказала «Комсомолке», что команда, мягко говоря, расстроена внезапным карантином Дмитрия.