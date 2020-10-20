Больше 300 педагогов заболели коронавирусом в Санкт-Петербурге

Коронавирус выявили у более 300 педагогов в школах Санкт-Петербурга. Фото: Олег ЗОЛОТО

Стало известно, что коронавирусом заболели больше 300 педагогов в Санкт-Петербурге. Речь идет исключительно о школьных учителях. Напомним, за время пандемии инфекция уже «заглянула» в 277 средних учебных заведений. Пока что на карантин ушли 109 классов и шесть групп в детских садах. Как сообщила вице-губернатор Северной столицы Ирина Потехина, на выручку приходит дистанционное обучение, но очные встречи учителей и учеников ничто не заменит.

- У нас на сегодняшний день больше чем у 300 педагогов зафиксирован коронавирус. С этим мы ничего поделать не можем. Но хорошо, что у нас есть офлайн-обучение и возможность приходить в школу. Лучше пусть будет так, чем дистанционное обучение, - рассказала Потехина в эфире телепрограммы «Обратная связь».

Добавим, что вице-губернатор не исключила продление осенних каникул для школьников, чтобы разорвать цепочку инфекционных заражений.