«Недооценки соперника не было»: Семак объяснил обидное поражение «Зенита» от «Брюгге» в Лиге чемпионов

Семак прокомментировал поражение "Зенита" от "Брюгге". Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак попытался объяснить сенсационное поражение клуба от «Брюгге» в рамках первого тура группового этапа Лиги чемпионов. Напомним, сине-бело-голубые уступили со счетом 1:2, хотя соперник был вполне проходимый и даже лишенный трех игроков основы из-за коронавируса.

Как считает наставник «Зенита», его команда ни в чем не уступила гостям.

- Я не могу сказать, что первые 60 минут мы играли не интенсивно. Не хватали остроты. Может, перестраховывались. Тяжелый матч был, как и предполагалось. Пропустили только из-за своих двух ошибок. Что касается игры в атаке, то форварды неплохо действовали, но не смогли забить. Недооценки не было никакой. Игроки у «Брюгге» хоть и молодые, но уже повидавшие Лигу чемпионов, - ответил на вопросы журналистов Семак на послематчевой пресс-конференции.

Добавим, что фанаты «Зенита» жестко раскритиковали клуб в соцсетях после поражения от бельгийцев. Досталось и Семаку.