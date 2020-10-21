«Порше Макан» за 4 млн. рублей впечатался в столб на площади Мужества

"Порше" впечатался в столб на площади Мужества. Фото: vk.com/spb_today

Очередное дорогостоящее ДТП с автомобилями марки «Порше» произошло в Санкт-Петербурге. На этот раз в аварии разбился кроссовер «Макан», стоимостью около четырех миллионов рублей. Его водитель решил не поворачивать на изгибе дороги и, как в анекдоте, «проложил новую трассу». Авария произошла ночью среды на площади Мужества.

- На площади Мужества «Порше Макан» обнял столб. Там изгиб дороги, а он как ехал прямо так и ехал. Если бы не столб, то ехал бы дальше. Водитель и пассажир живы, - пишет в паблике «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» очевидец аварии.

На место аварии сразу прибыли машины скорой помощи и ГИБДД.

Точные причины аварии установит полиция, однако этой ночью в Петербурге были первые заморозки. И хоты на машине стояла уже зимняя резина, в том числе скользкая дорога могла поспособствовать встрече «Порше» со столбом.

- Не знаю как в других районах, на Дальневосточном адовый лед. Кто на летней - аккуратно. Да и на зимней не расслабляйтесь, - предупреждают друг друга водители.