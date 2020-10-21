Первые заморозки с начал осени зафиксированы в Санкт-Петербурге

В Петербурге отмечены первые заморозки. Зима наступает. Фото: Артем КИЛЬКИН

В Санкт-Петербурге отмечены первые с начала осени заморозки. В ночь на среду температура опускалась ниже ноля. И это не по ощущениям самих горожан, а по данным синоптиков.

- В Санкт-Петербурге зафиксированы первые заморозки: минимальная температура воздуха на метеостанции города опустилась до -0,9 градуса, - сообщает ведущий специалист метеоцентра «Фобос» Михаил Леус.

А учитывая, что последние дни в городе стоит сырая погода, «радующая» петербуржцев дождями и мокрым снегом, то образование гололеда в таких условиях практически неизбежно. Это отмечают и водители, выехавшие на работу еще до рассвета.

- Друзья, не знаю как в других районах, на Дальневосточном адовый лед. Кто на летней (резине – прим.ред) - аккуратно. Да и на зимней не расслабляйтесь, - пишут автомобилисты в паблике «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Отметим, что сменить резину на зимнюю посоветовал и областной «Ленавтодор». В окрестностях Петербурга температура падает сильнее, чем в городе и тут гололед уже не новость.