Депутаты ЗакСа еще раз выступили против «дома-гроба» на набережной Карповки

Депутаты еще раз просят не строить "дом-гроб" на набережной Карповки. Фото: "Студия 44" / пересъемка: Полина ЖУКОВА

Проект строительства жилого комплекса на углу набережной реки Карповки и Каменноостровского проспекта вновь оказался в центре внимания депутатов петербургского Заксобрания. Они обратились к губернатору, где вновь потребовали запретить возведение «дома-гроба» на территории бывшей фабрики Мельцера.

- Градостроительный совет сделал замечания, а об устранении их ничего не известно. Без всякой попытки реставрации было просто снесено историческое строение. Более того, неизвестно какое влияние эта стройка окажет на перегон между станциями метрополитена «Петроградская» и «Черная речка», - заявил спикер ЗакСа Вячеслав Макаров.

Он отметил, прошлый ответ о продлении сроков строительного разрешения, не проясняет ситуацию полностью, а некоторые градостроительные нормативы будут нарушены.

В запросе по поводу возведения жилого комплекса «Meltzer Hall» (наб. Карповки, д. 27, лит. А.) депутаты указали на отсутствие необходимых процедур, экспертиз и согласований при продления разрешения на строительство.