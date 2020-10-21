Санкт-Петербургский МДТ перенес спектакли из-за коронавируса у артистов

МДТ перенес спектакли из-за коронавируса у артистов Фото: Олег ЗОЛОТО

Санкт-Петербургский Малый драматический театр в среду, 21 октября 2020 года, сообщил о вынужденном переносе спектаклей. Причиной стал коронавирус, который обнаружили у нескольких артистов. Полностью представления не отменяют, а переносят на ноябрь.

- Друзья, мы стараемся сообщать вам об изменениях в афише заранее, но окончательная информация о переносах далеко не всегда бывает заблаговременной. Кому-то из вас неприятно сейчас узнать, что сегодняшний или завтрашний поход в театр не состоится. Многие сильно расстроятся из-за переноса премьеры, особенно те, кто уже почти сел в поезд или самолет, чтобы успеть на наших "Братьев Карамазовых", - сообщили в театре Европы.

Так, спектакли: "Где нет зимы" с 21 октября переносится на 6 ноября, "Дядя Ваня" и "Синий свет" с 22 октября на 5 ноября, "Братья Карамазовы" 24 и 25 октября на 16 и 17 ноября, а "Трактир "Вечность" с 25 октября на 1 ноября.

В театре отметили, что коронавирус обнаружили у режиссера Льва Додина и актрисы Татьяны Шестаковой.