Трубу с горячей водой прорвало на Васильевском острове

На Васильевском острове прорвало трубу с кипятком. Фото: vk.com/vasilyevskiyostrov / Александра Денисова

Лужи кипятка образовались днем 21 октября на улице Шевченко, что в Василеостровском районе Петербурга. У дома номер 27 прорвало трубу теплоснабжения, из-за чего кипяток потел прямо под колеса машин. На место тут же приехали аварийные бригады.

- В 12:41 специалисты АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» приступили к работам по устранению технологического нарушения на тепломагистрали. Движение транспорта по улице Шевченко на участке от Малого проспекта В. О. до Шкиперского протока ограничено, - сообщает пресс-служба «Теплосети».

Сейчас коммунальщикам удалось остановить вытекание воды на поверхность. По словам представителей компании, теплоснабжение в домах не прерывалось, их перевели на резервную схему.

Отремонтировать дырявую трубу обещают в ближайшее время.

Отметим, что испытаний на Васильевском острове сегодня не было. Они идут в трех других районах Петербурга. Там также возможны прорывы горячей воды.