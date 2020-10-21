Спортсмена наградили медалью за спасение детей из горящей машины в Санкт-Петербурге

В Петербурге наградили мужчину за спасение детей из горящей машины / Фото: СК по СПб

В Санкт-Петербурге в среду, 21 октября 2020 года, медаль "За доблесть и отвагу" вручили спортсмену Денису Маркелову, который спас двоих детей из горящей машины. Инцидент произошел вечером 20 мая на парковке гипермаркета на улице Руставели. Тренер по академической гребле увидел полыхающий автомобиль и бросился проверять, нет ли внутри людей.

- Денис Маркелов незамедлительно подбежал к автомобилю, в салоне которого уже было сильное задымление и имелась реальная опасность для жизни и здоровья детей. Двери авто были заблокированы. Затем он, проявив решительность и смелость, разбил огнетушителем правое заднее стекло, вытащил детей и ответ их в безопасное место, - рассказали в Следственном комитете.

Спасенными оказались восьмилетняя девочка и шестилетний мальчик. Как пояснила их мать, она оставила детей в машине из-за боязни, что те могут заразиться коронавирусом.

Денис Маркелов проявил смелость и решительность при спасении малолетних детей в экстремальных условиях, совершил самоотверженный поступок, который является отличным примером для других.