Лицо Гагарина пропало со стены на Дегтярной улице в Санкт-Петербурге

В Петербурге пропала маска Юрия Гагарина Фото: СОЦСЕТИ

Жители Санкт-Петербурга в социальных сетях забили тревогу. В среду, 21 октября 2020 года, наблюдательные горожане заметили, что на стене с изображениями лиц космонавта Юрия Гагарина пропала одна маска. Некоторые петербуржцы решили, что лик кто-то украл.

- На Дегтярной улице есть необычный стрит-арт с лицами Гагарина. Одно лицо уже кто-то забрал себе, - рассказали горожане в соцсети.

Однако другие петербуржцы высказали совсем другое мнение. Маска, которая пропала со стены, висела очень высоко, поэтому, так просто снять ее было бы сложно.

- Больно нужна такая жуть кому. Обвалилась (маска, прим.ред.), а дворник выбросил, - решил один из комментаторов.

Напомним, что на днях неизвестные вандалы украли бронзовую фигуру Юрия Никулина в образе героя Балбеса. Скульптура с персонажами культовых комедий Леонида Гайдая установили во Мге совсем недавно. Однако в ночь с 18 на 19 октября на Никулина положили глаз злоумышленники.