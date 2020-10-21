Смольный объяснил отсутствие медлицензии госпиталя в «Ленэкспо»

Госпиталь в "Ленэкспо" до сих пор не принял пациентов с коронавирусом и ждет медлицензию. Фото: Артем КИЛЬКИН

Временный госпиталь в «Ленэкспо», созданный для приема больных коронавирусом, внезапно пустует, несмотря на рост заболеваемости в Санкт-Петербурге. Формально стационар открылся 12 октября, тогда же прошло знакомство с волонтерами, которых привлекли для ухода за пациентами. Дни идут, и вдруг выясняется, что у госпиталя все еще нет медицинской лицензии. Да и сам он пустует. В Смольном нашли ответы на оба вопроса.

- Эпидситуация позволила обойтись пока без «Ленэкспо». А держать там персонал просто так не имеет смысла, так что никого там не распускали, как пишут в СМИ. А лицензии пока действительно нет. Это довольно длительная бюрократическая процедура, и госпиталь ее не получил сугубо по «бумажным» причинам, - пишет «Петербургский дневник» со ссылкой на аппарат вице-губернатора Олега Эргашева.

Добавим, что на сегодняшний день в Северной столице развернуто 6 165 коек для больных COVID-19, из них свободны 938 мест.