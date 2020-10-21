Аномальный рост числа внебольничных пневмоний выявили за август в Санкт-Петербурге

Число внебольничных пневмоний выросло в 7 раз в Санкт-Петербурге. Фото: Артем КИЛЬКИН

Петростат опубликовал обновленный доклад о социально-экономическом положении Санкт-Петербурга. Из документа стало ясно, что в августе 2020 года в Северной столице врачи выявили в 7 раз больше случаев внебольничных пневмоний, чем в аналогичный месяц 2019 года. Заболевание подтвердилось у 4 391 пациента. Неприятны и новые показатели по смертности.

Обновленные данные Петростата по здравоохранению и демографии. Фото: petrostat.gks.ru

- В период с января по август 2020 года в Санкт-Петербурге умерли 45 348 человек, когда за тот же период 2019 года – 39 870 человек. Прирост составил 5478 человек. По числу родившихся наблюдается снижение на 2 974 младенца по сравнению с прошлым годом, - гласят новые данные Петростата.

Добавим, что ранее в Санкт-Петербурге зафиксировали серьезный рост смертности от психических расстройств – сразу на 447 процентов. Комздрав тогда объяснил это тем, что в стационары поступают все больше пожилых горожан, страдающих деменцией.