В автопарке прокомментировали падение из автобуса школьника, которого протащило по дороге 30 метров

По мнению перовозчика, слишком худая нога подростка стала одной из причин инцидента. Фото: Олег ЗОЛОТО

В петербургском «Пассажиратотрансе» прокомментировали утренний инцидент в Горелово, где школьник выпал при посадке в автобус. А из-за того, что подростку зажало дверью ногу, его проволокло по асфальту около 30 метров. Все произошло утром на маршруте №165 в Красносельском районе.

- Створки дверей оснащены резиновыми уплотнителями, чтобы снизить риск возможных травм, однако, в момент закрытия дверей в салон пытался запрыгнуть пассажир хрупкого телосложения. Это и стало причиной инцидента, - сообщает пресс-служба перевозчика.

По заверениям автопарка, автобус был исправен и система блокировки начала движения при открытых дверях также работала. Но нога подростка оказалась слишком тонкой, чтобы помешать дверям закрыться.

В «Пасажиравтотрансе» настоятельно посоветовали пассажирам правильно садиться в автобусы, а также пообещали провести дополнительный инструктаж с водителями и оказать помощь пострадавшему. Производителю автобусов также сообщат о проблеме.