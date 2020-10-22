Двух милых коз заметили на АЗС у проспекта Энгельса в Санкт-Петербурге

Двух одиноких козочек заметили на АЗС в Петербурге Фото: принтскрин видео.

В Санкт-Петербурге разыскивают хозяев двух милых козочек, которых заметили на заправочной станции на севере города. Как рассказали очевидцы в социальных сетях в четверг, 22 октября 2020 года, животные появились на АЗС, расположенной на пересечении проспекта Энгельса и КАД.

- Может знает кто-нибудь, кто потерял коз? Помогите найти их хозяев. Второй день тусуются на заправке "Газпром", - рассказала в сети очевидица.

Девушка отметила, что животные очень ручные и скорее всего просто потерялись.

Бедные козочки весь день мокнут под дождем. Иногда они пытаются зайти в здание автозаправки, чтобы высохнуть и согреться, но их сразу же выгоняют сотрудники персонала на улицу.

Напомним, что в августе одинокую козу заметили среди новостроек в Приморском районе Петербурга. До массового строительства в этом районе были садовые участки, а в паре километров наискосок до сих пор расположена деревня Каменка - островок сельской жизни среди многоэтажек.