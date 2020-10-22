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Готова экспертиза причин смерти рэпера Энди Картрайта, которого расчленила жена

Об этом сообщил адвокат его супруги
Роман ЛЯЛИН
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Причины смерти Энди Картрайта должна была установить экспертиза

Причины смерти Энди Картрайта должна была установить экспертиза

Фото: СОЦСЕТИ

В Санкт-Петербурге судмедэксперты поставили точку в причинах смерти рэпера Энди Картрайта. Об этом сообщают адвокаты его жены Марины Кохал, которую обвиняют в убийстве супруга. Женщина утверждает, что нашла своего супруга мертвым, но к его смерти сама не причастна. По ее словам, она лишь расчленила тело, чтобы скрыть от фанатов смерть супруга. Следователи в свою очередь уверены, что произошло убийство. Все точки над i должна была расставить экспертиза.

- Стороной защиты по делу Кохал получена информация о том, что заключение судебно-медицинской экспертизы трупа Юшко готово, - сообщил адвокат Сергей Лукьянов. - В связи с этим мной сегодня подана жалоба в Смольнинский районный суд СПб на бездействие следователя Степановой, выражающееся в не ознакомлении стороны защиты с заключением проведенной по делу судебно-медицинской экспертизы, что является грубым нарушением закона.

Супруга рэпера утверждает, что не убивала его

Супруга рэпера утверждает, что не убивала его

Фото: СОЦСЕТИ

Каковы причины смерти и готова ли экспертиза, в следствии не сообщают. Ранее еще один адвокат Марины Кохал Ирина Скурту говорила, что обвиняемой следователь показала документ - заключение экспертизы, в которой говорилось, что в крови Картрайта нашли наркотики.

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