Рост заболеваемости коронавирусом составил 23% за неделю в Санкт-Петербурге

Прирост заболеваемости коронавирусом в Санкт-Петербурге составил 23 процента за минувшую неделю. Фото: Артем КИЛЬКИН

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Олег Эргашев сообщил о росте числа госпитализаций в городе за последнюю неделю – сразу на 12%. Это выглядит логичным, поскольку в минувшие дни в Северной столице фиксировали рекорд за рекордом по суточной заболеваемости коронавирусом. Итого прирост по зараженным составил 23%. В Смольном подчеркивают, что пациентов есть, где лечить, а недостатка в свободных койках сейчас нет – пустуют только 12% мест.

- Город справляется с ситуацией, хотя она остается напряженной. Мы держим необходимые мощности и пока не торопимся вводить резервные госпитали, - цитируют Олега Эргашева в пресс-службе Смольного.

Добавим, что ранее выяснилось об отсутствии медицинской лицензии у временного госпиталя в «Ленэкспо», куда планировали отправлять на лечение пациентов с коронавирусом. Оказалось, после открытия 12 октября в медучреждении не было ни врачей, ни волонтеров, ни больных. В Комздраве обещают, что лицензия появится уже скоро, а пока свободных коек в городе и так хватает без «Ленэкспо».