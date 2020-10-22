Почти 2 млн петербуржцев привились от гриппа

Около 2 миллионов петербуржцев уже привились от гриппа. Фото: Олег ЗОЛОТО

К концу октября уже почти 2 миллиона петербуржцев привились от гриппа. Об этом сообщил вице-губернатор Северной столицы Олег Эргашев. Напомним, что в 2020 году Смольный планировал вакцинировать больше 3,2 млн горожан (это 60% от населения), в том числе почти 500 тысяч детей. Власти призывают привиться в непростой период сезонного эпидемического подъема.

- В настоящее время привиты 1 828 540 петербуржцев, из них 296 079 детей. Вакцинация организована во всех городских поликлиниках – 111 взрослых и 86 детских, - передает аппарат Эргашева.

До сих пор в Санкт-Петербурге функционируют и 43 мобильных прививочных пункта, полный график работы которых «Комсомолка» публиковала ранее. Для иммунизации петербуржцев используют российские вакцины Совигрипп и Флю-М, включающие все три актуальных штамма вируса гриппа.