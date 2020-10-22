Удаленку для учителей могут ввести во время осенних школьных каникул в Санкт-Петербурге

Смольный подумывает ввести удаленку для учителей во время удлиненных школьных каникул осенью 2020 года. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Петербургских учителей могут отправить на удаленную работу во время осенних школьных каникул в 2020 году в Санкт-Петербурге. Напомним, отдых для учащихся увеличили до двух недель, чтобы разорвать цепочку заражений гриппом или коронавирусом. После этого распоряжения властей к вице-губернатору Ирине Потехиной обратились педагоги с просьбой перевести их домой, поскольку все задачи на этот период можно решать без личного присутствия на рабочем месте, а именно заняться отчетами, заполнением журнала и другой подобной рутиной.

- Думаю, это было бы справедливым и правильным решением, поскольку мы должны поберечь наших учителей. Особенно с учетом того, что многие заслуженные педагоги находятся уже по возрасту в зоне риска, - отметила Ирина Потехина на своей странице во «Вконтакте».

В пятницу, 23 октября, вице-губернатор планирует собрать директоров школ на дистанционном совещании, чтобы посоветоваться, разумно ли вводить удаленку для педагогов.