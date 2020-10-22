Санкт-Петербург
Еще
Радио
Санкт-Петербург
Еще
Радио
Санкт-Петербург
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Общество

Удаленку для учителей могут ввести во время осенних школьных каникул в Санкт-Петербурге

Вице-губернатор Ирина Потехина одобрила соответствующую просьбу педагогов
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
КомментироватьОставить комментарий
Смольный подумывает ввести удаленку для учителей во время удлиненных школьных каникул осенью 2020 года.

Смольный подумывает ввести удаленку для учителей во время удлиненных школьных каникул осенью 2020 года.

Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Петербургских учителей могут отправить на удаленную работу во время осенних школьных каникул в 2020 году в Санкт-Петербурге. Напомним, отдых для учащихся увеличили до двух недель, чтобы разорвать цепочку заражений гриппом или коронавирусом. После этого распоряжения властей к вице-губернатору Ирине Потехиной обратились педагоги с просьбой перевести их домой, поскольку все задачи на этот период можно решать без личного присутствия на рабочем месте, а именно заняться отчетами, заполнением журнала и другой подобной рутиной.

- Думаю, это было бы справедливым и правильным решением, поскольку мы должны поберечь наших учителей. Особенно с учетом того, что многие заслуженные педагоги находятся уже по возрасту в зоне риска, - отметила Ирина Потехина на своей странице во «Вконтакте».

В пятницу, 23 октября, вице-губернатор планирует собрать директоров школ на дистанционном совещании, чтобы посоветоваться, разумно ли вводить удаленку для педагогов.