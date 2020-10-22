Беглов объяснил смысл новых ограничений по коронавирусу в Санкт-Петербурге

Беглов объяснил петербуржцам смысл введения новых ограничений по коронавирусу. Фото: Олег ЗОЛОТО

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов объяснил смысл новых ограничений по коронавирусу, которые заработают в городе с 26 октября 2020 года. Напомним, рестораны, бары, клубы и другие общепиты будут закрываться в 23:00 и открываться в 06:00, так что - никакой ночной увеселительной жизни. Также в Северной столице будут выгонять из транспорта пассажиров без масок. И вишенка на торте – запрет массовых мероприятий в компаниях.

- Ряд ограничений продлили до 29 ноября. Смысл этого – защитить петербуржцев от инфекции. Все городские предприятия должны соблюдать стандарты безопасной деятельности, получать QR-коды. В организациях проводятся проверки. Если выясняется, что бизнес не соблюдает требования или дает недостоверные сведения, то коды аннулируются, - цитируют Беглова в пресс-службе Смольного по итогам эфира на «России 24».

По словам губернатора, пока власти не планируют вводить новые запреты, но все зависит от эпидситуации.