Новые ограничения из-за коронавируса в Санкт-Петербурге с 26 октября 2020 года: в магазинах и кафе начнутся «коронавирусные рейды»

Новый пакет коронавирусных ограничений вводят в Санкт-Петербурге с 26 октября 2020 года. Фото: Артем КИЛЬКИН

В Северной столице еще один новый пакет запретов и ограничений, которые должны спасти горожан от заражений коронавирусной инфекцией. Соответствующее постановление уже подписал губернатор Александр Беглов. «Комсомолка» рассказывает про новые ограничения из-за коронавируса в Санкт-Петербурге с 26 октября 2020 года.

«Комендантский час» для баров

Прежде всего, городские власти ограничат работу ресторанов и кафе — теперь принимать гостей они смогут лишь до 23:00. Впервые об этом заговорили еще в начале недели — в минувший вторник, 20 октября, вице-губернатор Санкт-Петербурга Евгений Елин сообщил представителям бизнеса, что «мера вынужденная», но в текущей ситуации вполне разумная. Большой поддержки у владельцев заведений общепита она, впрочем, не нашла — предприниматели поспешили напомнить властям, что основной поток клиентов в барах и ресторанах начинается как раз в ночное время. Однако, судя по всему, претензия эффекта не возымела - «комендантский час» для ночных завсегдатаев начнется уже с понедельника, 26 октября. Вместе с тем работу с заходом солнца продолжат заведения общепита, находящиеся на вокзалах, в аэропортах и заправках.

Прежде всего новые запреты коснутся кафе и ресторанов. Фото: Артем КИЛЬКИН

«Коронавирусные рейды»

Вообще за бизнесом начнут следить тщательнее. Так, вице-губернатор Санкт-Петербурга Евгений Елин сообщил 22 октября, что «время уговоров и предупреждений кончилось», и пока есть шанс избежать тотальных закрытий, им нужно воспользоваться.

- С 26 октября будем принимать самые жесткие меры в отношении организаций, которые не выполняют стандарты безопасной деятельности, - приводит слова Елина пресс-служба правительства города. - Ситуация требует дисциплины и ответственности от всех петербуржцев. Следование простым правилам позволит нам не приостанавливать работу организаций, как весной. Это было трудное время для всех горожан, для медиков, для экономики Петербурга. Сейчас еще есть шанс избежать тотальных закрытий.

Прежде всего речь идет о проверках — так самых «коронавирусных рейдах», о которых «Комсомолке» ранее рассказывали представители петербургского бизнеса. Заведения и организации, которые не выполняют противоэпидемические мероприятия (не обрабатывают поверхности антисептиком, не следят за тем, чтобы сотрудники носили маски и перчатки и так далее), планируется штрафовать или отзывать у них QR-коды — разрешения на работу в условиях эпидемии.

Без маски? На выход!

Кроме того, большой блок новых ограничений оказался посвящен транспорту. Теперь в метро, автобусы, троллейбусы, трамваи и даже такси нельзя будет попасть без маски и перчаток.

«Нахождение пассажиров во всех видах транспорта общего пользования без средств индивидуальной защиты запрещено, - отмечается в постановлении. - Перевозчики обязаны не допускать пассажиров без средств индивидуальной защиты в транспортное средство».

В общественный транспорт перестанут пускать без масок. Фото: Артем КИЛЬКИН

Правда, пока не совсем понятно, как именно это правило будет исполняться — так, например, в пресс-службе «Горэлектротранса» «Комсомолке» сообщили, что на данный момент никаких распоряжений от профильного комитета не поступало.

Никакого праздника

Также Смольный настоятельно рекомендует петербургским организациям отправить на удаленку как можно больше сотрудников. А информацию о тех из них, кто по возрасту находится в зоне риска (таким возрастом, напомним, считается 65 лет и старше) и не может быть отправлен домой — передать в Комитет по промышленной политике, инновациям и торговле.

Ну и в качестве вишенки на торте — запрет на проведение массовых мероприятий (в том числе досуговых и торжественных) в компаниях и организациях и запрет на работу детских игровых комнат площадью более 50 квадратных метров. Одним словом, никаких развлечений — эпидемия вновь переводит город на осадный режим.