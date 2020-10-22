Петербуржцев оштрафовали на 54 млн рублей с начала пандемии коронавируса

Жители Санкт-Петербурга получили больше 9,5 тысячи штрафов за нарушения коронавирусных правил. Фото: Артем КИЛЬКИН

С начала пандемии коронавируса жителей Санкт-Петербурга оштрафовали в общей сложности на 54 миллиона рублей. Об этом сообщил губернатор Александр Беглов. По словам градоначальника, органы власти за это время выявили больше 9,5 тысячи правонарушений. Причины разнообразные, но сугубо «инфекционные» – начиная от отсутствия масок и заканчивая отсутствием теста на коронавирус при возвращении в город из-за границы.

- Штрафы носят предупредительный характер. Однако большинство петербуржцев с пониманием относятся к принятым мерам. Никто не хочет болеть сам и заражать близких, но самое главное – никто не хочет еще более жестких мер, которые приведут к экономическим проблемам и повлияют на качество жизни, - передают слова губернатора в пресс-службе Смольного после эфира на телеканале «Россия 24».

Добавим, что с 26 октября 2020 года в Санкт-Петербурге вступают в силы новые ограничения по COVID-19, о которых «Комсомолка» написала отдельно.