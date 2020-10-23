Штрафовать «масочников» в транспорте смогут не полицейские, но и чиновники

Оформлять протоколы на пассажиров без масок смогут и полицейские и городские чиновники. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

С 23 октября право штрафовать пассажиров общественного транспорта без масок в Санкт-Петербурге получили не только полицейские, но и чиновники, как районных администраций, так и комитетов Смольного. Соответствующее постановление подписал губернатор города Александр Беглов.

- Администрациям районов и Комитету по транспорту до 26 октября определить должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы по правонарушениям, предусмотренных пунктами статьи 20.6.1 КоАП, - говорится в тексте документа.

Название статьи в кодексе об административных правонарушениях звучит как «Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения». А в качестве наказания по ней предусмотрен штраф в размере от 1 до 30 тысяч рублей.

Отметим, что составлять протоколы смогут главы и заместители глав районных администраций, а также широкий спектр чиновников различных комитетов.

С 26 октября в Смольном пообещали не пускать пассажиров без масок и перчаток в транспорт и даже такси.