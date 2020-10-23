Списки медиков на прививки от коронавируса подготовили в Санкт-Петербурге

Проект вакцинации медиков от COVID-19 подготовили в Санкт-Петербурге. Фото: Артем КИЛЬКИН

Комитет по здравоохранению Санкт-Петербурга составил проект вакцинации медиков от коронавируса. Соответствующий документ пока находится на антикоррупционной экспертизе на сайте Смольного. В списки на прививки от COVID-19 попали медработники как государственных, так и частных больниц, лечащие больных с подозрением или с подтвержденным диагнозом инфекции. Возраст – от 18 до 60 лет. При этом у медиков не должно быть антител. Также с них потребуют справку об отрицательном тесте на коронавирус.

- Списки соответствующего персонала необходимо передать в Городскую больницу №40 и Детскую городскую поликлинику № 68, - гласит выдержка из проекта распоряжения.

Судя по документу, вакцинировать медиков будут отечественной прививкой «Спутник V». Отчеты о проделанной работе попадут в отдел мониторинга Боткинской больницы.

Ранее в комздраве сообщили «Комсомолке», что массовая вакцинация петербуржцев от COVID-19 может начаться в декабре или январе.