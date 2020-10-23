Суд арестовал следователя, пойманную на взятке в 4,5 млн рублей в Санкт-Петербурге

Петербургского следователя отправили в СИЗО по делу о получении крупной взятки. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Приморский районный суд Санкт-Петербурга отправил в СИЗО старшего следователя из СУ УМВД России по Фрунзенскому району СПб по уголовному делу о получении взятки в 4,5 млн рублей. Напомним, женщину задержали с поличным, когда она получила деньги от предпринимателя. Тогда она не знала, что бизнесмен сотрудничает с оперативниками, а в сумке муляж.

- Старший следователь предложила учредителю и гендиректору одной из коммерческих структур дать ей взятку в размере 6 млн рублей, чтобы их не привлекли к уголовной ответственности. Стороны договорились на 4,5 млн. В суде обвиняемая вину признала, просила домашний арест, - сообщает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

Добавим, что в следственном изоляторе женщина просидит минимум до 18 декабря 2020 года. Ей грозит от 8 до 15 лет лишения свободы.