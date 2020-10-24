Новый энергоблок запустили на Ленинградской АЭС-2

На ЛАЭС-2 запустил новый энергоблок. Фото: vk.com/leningradaes

На Ленинградской атомной электростанции (ЛАЭС) в работу будет запущен новый, второй, энергоблок. Находится он недалеко от города Сосновый Бор в Ленобласти. Впервые в истории энергоблок № 6 с реактором ВВЭР-1200 включили в сеть 22 октября. А затем синхронизировали с сетью и вывели на мощность 240 МВт.

- Дело было сделано четко, спокойно, слажено, местами буднично. Именно так и должны вводиться блоки в эксплуатацию - тихо, безопасно и комфортно для окружающих, - рассказали в группе Ленинградской АЭС в соцсети.

До того, как произошло это событие, проходил этап энергетического пуска – испытания и проверка готовности оборудования и всех систем.

- Впереди – этап опытно-промышленной эксплуатации – ступенчатое освоение мощности реактора до 100%. На каждой ступени мы проверим оборудование в динамических режимах работы энергоблока, связанных с имитацией отключения основного оборудования на разных уровнях мощности, - сообщают в группе ЛАЭС.

В промышленную эксплуатацию энергоблок планируют сдать уже в следующем году.