Более 37 тысяч человек обследовали на коронавирус в Санкт-Петербурге за сутки

В Петербурге продолжают ежедневно тестировать на коронавирус. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В Петербурге продолжается ежедневное обследование населения на коронавирус. По данным Смольного на утро субботы, 24 октября, в городе за последние сутки протестировали еще больше 37 тысяч человек на COVID-19.

- За последние сутки в Петербурге обследовали на коронавирус 37748 человек. Под медицинским наблюдением находится 3629 человек. Из них 57 - в обсерваторе, 1493 - контактные, 2079 - на самоизоляции, - рассказали в пресс-службе администрации Петербурга.

Тем, кто находится на карантине, а также пожилым петербуржцам, которым рекомендовано соблюдать режим самоизоляции, помогают волонтеры. С 5 октября в городе зарегистрировались 516 добровольцев. За это время поступила 571 заявка: 505 раз волонтеры уже помогли, а остальные просьбы сейчас находятся в работе.

Кстати, накануне, 23 октября, за стуки протестировали на коронавирус более 40 тысяч человек, и это было рекордное число по обследованиям, сделанным за один день за все время пандемии.