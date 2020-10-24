Еще 713 человек заболели коронавирусом за сутки в Санкт-Петербурге

В Петербурге 713 новых случаев COVID-19 за сутки. Фото: Олег ЗОЛОТО

Количество выявленных заболевших коронавирусом в Санкт-Петербурге вновь побило рекорд. По данным на утро субботу, 23 октября, за последние сутки в городе подтвердили еще 713 случаев COVID-19. Для сравнения: накануне инфекцию выявили у 710 человек. Таким образом, общее число зараженных за все время пандемии в Петербурге составило 56 091 человек.

- На 10:40 утра 24 октября в России зафиксированы 16 521 новых случаев заболевания коронавирусом. Из них в Москве - 4 453, в Санкт-Петербурге – 713, - сообщает федеральный Оперативный штаб.

Поборол инфекцию за сутки в Петербурге 401 пациент. За все время выздоровело 35 653 горожан. К сожалению, статистику за последний день пополнили и летальные исходы. 37 человек с коронавирусом умерло за сутки в Северной столице, всего за время пандемии - 3 602 пациентов.