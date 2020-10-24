Полиция провела рейд по «резиновым» квартирам с мигрантами в Санкт-Петербурге

В Красносельском районе Петербурга полиция проверила более 3 тысяч квартир. Фото: Артем КИЛЬКИН

Полиция провела большой профилактический рейд в Красногвардейском районе Петербурга, чтобы выявить так называемые «резиновые» квартиры с иностранными гражданами. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти, 22 октября более 60 участковых проверили за сутки около 3,2 тысяч квартир. Из них 122 съемных вызвали у полиции сомнения в законности аренды. Но это еще не все.

- В 3 квартирах (все на Ленинском проспекте) выявлены факты массового проживания иностранных граждан. За нарушение миграционного законодательства 14 иностранцев привлечены к административной ответственности, возбуждено 2 дела об административных правонарушениях в сфере миграции, - отметили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Кроме того, еще одна квартира оказалась похожа на притон: сейчас ее проверяет полиция.