Двое подростков отравились наркотиками и алкоголем в Санкт-Петербурге

Двое подростков с острым отравлением попали в больницу. Фото: Артем КИЛЬКИН

В пятницу, 23 октября, сразу два подростка из разных районов Санкт-Петербурга попали в больницу с острым отравлением. Первого школьника медики увезли на скорой из Московского района. Как рассказал «КП-Петербург» источник в правоохранительных органах, у подростка диагностировали отравление этанолом. Состояние его врачи оценили как тяжелое. Сейчас за здоровьем школьника следят в детской городской больнице №5.

В это же медицинское учреждение вечером в пятницу доставили подростка из Невского района – тоже с отравлением, но уже психотропным веществом. Состояние пациента тоже оценивалось как тяжелое. Отмечается, что и в первом, и во втором случае опросить подростков не представлялось возможным из-за того, что им было плохо.