В парке Сосновка установили новые фонари и прожекторы

Парк Сосновка получил новое освещение. Фото: gov.spb.ru

Аллеи парка Сосновка в Петербурге стали светлее. Новые прожекторы и светильники установили на территории между улицей Витковского, улицей Жака Дюкло, проспектом Тореза, Светлановским проспектом. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного. Кроме аллей, теперь есть фонари и на футбольном поле с трибунами, а также у эстрады. Раньше эта часть парка была освещена лишь на треть.

- Освещение городских парков, зеленых зон - это вопрос безопасности и комфорта горожан. Сосновка - крупнейший лесопарк на севере Санкт-Петербурга, любимое место отдыха петербуржцев. Каждый день здесь гуляют люди, занимаются спортом. Это не только жители близлежащих кварталов, многие петербуржцы специально приезжают в парк из других районов, - отметил губернатор Петербурга Александр Беглов.

Напомним, что в 2019 году в парке Сосновка провели благоустройство. А в следующем году здесь планируется полностью завершить реконструкцию освещения. Новые фонари должны появиться на оставшихся участках вдоль Тихорецкого и Светлановского проспектов.