Полиция ищет поджигателя иномарки в Санкт-Петербурге

В Петербурге подожгли иномарку на Гороховой улице. Фото: Олег ЗОЛОТО

Накануне вечером, 23 октября, в Адмиралтейском районе Петербурге горела иномарка. Автомобиль «Тойота Прогресс» поджег неизвестный мужчина на Гороховой улице. Это выяснили полицейские, прибывшие на место происшествия. Помогла установить это камера видеонаблюдения на фасаде одного из расположенных рядом домов. Видеозапись правоохранители изъяли.

- В результате возгорания автомобиля имеет частичное повреждение виде выгоревшего моторного отсека, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области.

К слову, автомобиль принадлежал 32-летнему мужчине. По статье об умышленном уничтожении или повреждении имущества возбуждено уголовное дело. А полиция раз разыскивает подозреваемого в поджоге иномарки.