Туктамышева стала третьей после короткой программы на этапе Кубка России в Сочи

Елизавета Туктамышева стала третьей после короткой программы этапа Кубка России 2020. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Петербурженка Елизавета Туктамышева показала хороший прокат на очередном этапе Кубка России по фигурному катанию. 23-летняя спортсменка выступила с короткой программой под музыку из балета «Спартак» Арама Хачатуряна. Фигуристка без ошибок исполнила свой коронный тройной аксель, каскад из тройного лутца и тройного тулупа, а также тройной флип. Однако были и небольшие ошибки. Чемпионка мира 2015 года получила за программу 76,36 баллов и сейчас замыкает тройку лидеров. Впереди оказались соперницы из команды тренера Этери Тутберидзе Анна Щербакова (77,47) и Дарья Усачева (78,41).

Напомним, что Елизавета Туктамышева является воспитанницей легендарного тренера Алексея Мишина. Вместе с ней на этапе выступала еще одна его известная подопечная – петербурженка Софья Самодурова. Девушка набрала за короткую программу 65,26 баллов и оказалась на пятом месте. Свои произвольные программы участницы покажут 25 октября. Третий этап Кубка России по фигурному катанию проходит в Сочи с 21 по 27 октября.