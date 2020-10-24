Регулярное авиасообщение с Женевой возобновил Санкт-Петербург

Из Петербурга запустили перелеты в Женеву. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Из Петербурга впервые за долгое время запустили регулярные рейсы в Европу. В субботу, 24 октября, авиакомпания "Россия" начала выполнять полеты из Пулково в Швейцарию. И это был первый рейс за время введенных из-за коронавируса ограничений в Шенгенскую зону из Петербурга.

Самолет отправился в Женеву из Пулково в 14:20 и уже приземлился в Швейцарии. Теперь это время будет значиться в расписании каждую субботу - сообщение планируют осуществлять н регулярной основе. Из швейцарского города в Петербург рейс будет выполняться также раз в неделю по субботам. Вылетать из Женевы самолет будет в 16:40 по местному времени. Приобрести билеты на самолет можно на официальном сайте авиакомпании. Кстати, полеты собираются выполнять на воздушных судах Airbus A320 вместимостью 168 пассажиров.