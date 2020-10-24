Серьезное ДТП произошло на проспекте Просвещения в Санкт-Петербурге

На проспекте Просвещения произошло ДТП. Фото: скриншот видео vk.com/spb_today

Вечером в субботу, 24 октября, в Петербурге произошла серьезная авария на дороге в Выборгском районе. Об этом рассказали очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн» соцсети «ВКонтакте».

- Серьезная авария на проспекте Просвещения 30к1, напротив магазина «Перекресток», - сообщили очевидцы.

Судя по видео с места ДТП, в аварии столкнулись как минимум две легковушки. У обеих машин сильно смяты капоты. У дороги собрались проходившие мимо петербуржцы. К месту происшествию уже прибыла карета скорой помощи, а также пожарная машина. Обстоятельства ДТП и информация о пострадавших уточнятся.