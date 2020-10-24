40 новых вагонов появится в метро Санкт-Петербурга до конца года

До конца года в Петербурге появятся новые вагоны метро. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Петербурге до конца 2020 года появится новый подвижной состав. Власти планируют получить свыше 250 новых автобусов, 142 троллейбуса, а также более 40 вагонов метро. Об этом стало известно из поздравления губернатора Александра Беглова работников транспортной сферы в честь наступающего День работника автомобильного и городского пассажирского транспорта. Праздник отмечается 25 октября. Градоначальник также отметил, что город приступает к масштабной модернизации транспортного комплекса.

- Новый подвижной состав удобен для всех категорий пассажиров, экологичен и оборудован современными системами информирования. В следующем году выведем на городские маршруты еще 1500 экологически чистых машин. В том числе, электробусы, троллейбусы с увеличенным автономным ходом и автобусы, работающие на газовом топливе, - сказал Александр Беглов.