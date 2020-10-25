Мину времен войны нашли в Петербурге при установке уличных фонарей

Снаряд был сильно подвержен коррозии. Фото: пресс-служба ГУ Росгвардии по СПб и ЛО

Необычная находка удивила рабочих, которые занимались установкой световых опор в Кировском районе Петербурга на проспекте Народного ополчения. Пока они выкапывали землю, чтобы поместить туда столб, то случайно вытащили предмет, похожий на боевой снаряд военного времени. Рабочие незамедлительно вызвали сотрудников Росгвардии. Прибывшие на место специалисты оцепили опасный участок, за работу принялась группа разминирования.

Мину уничтожили на спецполигоне. Фото: пресс-служба ГУ Росгвардии по СПб и ЛО

- Специалисты-взрывотехники обследовали находку и установили, что это минометная мина калибра 50 мм времён Великой Отечественной войны, находящаяся в состоянии сильной коррозии, - подчеркнули в пресс-службе ГУ Росгвардии по СПб и ЛО.

После того, как все необходимые действия были произведены, сотрудники ОСМОН вывезли боеприпас на специализированный полигон, где уничтожили его с соблюдением всех мер безопасности.