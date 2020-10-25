Мигрантов, напавших на повара, задержали в Петербурге

Предполагаемых преступников задержали в пятницу Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Обычно такие истории происходят в выходные, однако разбойники не стали дожидаться уикенда и отправились на дело в ночь на вторник, 20 октября. Зайдя в кафе в Московском районе, двое мужчин напали на 18-летнего повара-кассира. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

- Двое мужчин зашли в кафе, расположенное на проспекте Космонавтов и стали угрожать предметом, похожим на пистолет повару-кассиру 1998 года рождения, - передает пресс-служба ведомства. - Затем налетчики открыто похитили 2900 рублей и с места происшествия скрылись.

После случившегося пострадавший обратился в полицию, и уже в пятницу злоумышленников задержали. Полицейские выяснили, что ими оказались граждане одного из сопредельных государств 1999 и 1996 года рождения. Сейчас по факту случившегося проводится проверка.