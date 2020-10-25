Небольшие дожди и 8 градусов тепла ждут петербуржцев в воскресенье

Давление будет чуть выше нормы Фото: Олег ЗОЛОТО

Последнее воскресенье октября начнется в Северной столицы с дождей. Их в город на Неве принесет малоактивный атмосферный фронт. Однако к вечеру петербуржцы все же смогут рассчитывать на ясное небо и даже солнце. Как сообщает на своей странице в Facebook ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус, при этом температура воздуха будет выше климатической нормы.

- Малоактивный атмосферный фронт, смещаясь к востоку будет закрывать небо плотными облаками, местами вызывая небольшие дожди, - пишет Михаил Леус. - Затем начнет усиливаться гребень антициклона с юго-запада. В облаках появятся прояснения, а дожди прекратятся. В такой ситуации температурный фон ожидается примерно на градус выше своей климатической нормы.

В воскресенье петербуржцев ждет до 8 градусов тепла. В Ленобласти воздух прогреется до 9 градусов. Атмосферное давление будет расти и составит 762 мм рт. ст., что немного выше нормы.