Более 30 тысяч человек сдали тест на коронавирус в Петербурге за минувшие сутки

За сутки заразились 709 человек Фото: Олег ЗОЛОТО

В Северной столице продолжают тестировать горожан на наличие у них коронавирусной инфекции. За прошедшие сутки на ковид проверили свыше 30074 человека. Об этом сообщает пресс-служба губернатора Санкт-Петербурга.

- Под медицинским наблюдением в данные момент находится 3035 человек. Из них 48 помещены в обсерватор, 1310 – контактные. Кроме того, 1677 человек вынуждены соблюдать режим самоизоляции и находятся дома, - подчеркнули в Смольном.

Напомним, накануне в Северной столице коронавирусом заразились 709 человек. В Ленинградской области эта цифра составляет 125 человек. В общей сложности в России опасную инфекцию за сутки подхватили 16 710 человек.

Чтобы помогать людям в непростое время пандемии, в городе на Неве работает Единая региональная информационно-справочная служба по вопросам, связанным с коронавирусом.. за прошедшие сутки в нее обратились 442 человека. Кроме того, с 5 октября на портале #мывместе зарегистрировались 524 петербургских волонтера. Поступило 587 заявок, 540 выполнено, остальные в работе.