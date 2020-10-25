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Малышу-капуцину из Ленинградского зоопарка выбрали изысканное имя

Определиться с прозвищем помогли петербуржцы
Елена ДЕГТЯРЕВА
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Малыш стал тезкой автора "Декамерона". Фото: Ленинградский зоопарк

Малыш стал тезкой автора "Декамерона". Фото: Ленинградский зоопарк

Пополнение в семействе бурых капуцинов в Ленинградском зоопарке случилось в конце июля. И как только специалисты определили, что перед ними самец, сразу же объявили среди жителей конкурс на лучшее прозвище. Важным условием было, чтобы имя малыша гармонировало с именами других членов семьи - Рикардо, Бланки, Веты и Франчески.в общей сложности петербуржцы предложили 313 вариантов. В результате обезьянку назвали Джованни.

- Среди предложенных имен было очень много созвучных вариантов – Родриго, Фабиан, Фернандо, Роландо, - отмечается на официальной странице зоопарка «ВКонтакте». - После долгих переговоров мы решили назвать маленького капуцина Джованни, это имя приглянулось всем сотрудникам.

Изысканное прозвище для малыша предложила петербурженка по имени Виктория. Теперь ее ждут подарки от Ленинградского зоопарка.

Живой уголок