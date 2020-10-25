Малышу-капуцину из Ленинградского зоопарка выбрали изысканное имя

Малыш стал тезкой автора "Декамерона". Фото: Ленинградский зоопарк

Пополнение в семействе бурых капуцинов в Ленинградском зоопарке случилось в конце июля. И как только специалисты определили, что перед ними самец, сразу же объявили среди жителей конкурс на лучшее прозвище. Важным условием было, чтобы имя малыша гармонировало с именами других членов семьи - Рикардо, Бланки, Веты и Франчески.в общей сложности петербуржцы предложили 313 вариантов. В результате обезьянку назвали Джованни.

- Среди предложенных имен было очень много созвучных вариантов – Родриго, Фабиан, Фернандо, Роландо, - отмечается на официальной странице зоопарка «ВКонтакте». - После долгих переговоров мы решили назвать маленького капуцина Джованни, это имя приглянулось всем сотрудникам.

Изысканное прозвище для малыша предложила петербурженка по имени Виктория. Теперь ее ждут подарки от Ленинградского зоопарка.