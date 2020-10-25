Сто человек заразились коронавирусом в Карелии за сутки

Вылечились за сутки 19 человек Фото: Олег ЗОЛОТО

В Карелии продолжают выявлять случаи заражения коронавирусной инфекцией. Так, за минувшие сутки в республике кивид подхватили ровно сто человек. Такую информацию передает оперативный штаб по борьбе с этим заболеванием. Вылечиться от опасной болезни смогли 19 человек. Однако есть и грустные новости: прошлой ночью от коронавируса умерла жительница Петрозаводска.

- В госпитале для ветеранов войн скончалась петрозаводчанка 1926 года рождения, - сообщает оперативный штаб. – Это уже 47-й летальный исход с начала пандемии.

В данный момент в Карелии в стационарах находится 341 житель. 6 пациентов подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. Всего за прошедшие сутки в республике на коронавирус проверили 1403 человека.

Таким образом, с начала пандемии в Карелии ковидом заразились 5932 человека, а выздоровели 4217 пациентов.