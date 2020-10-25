Наркопритон, где гостям продавали кокаин, накрыли в Петербурге

Притон находился на Конногвардейском бульваре Фото: принтскрин видео.

Кафе на Конногвардейском бульваре, куда днем можно было зайти на чашечку кофе, ночью превращалось в клуб. Да не простой, а с наркотиками. Однако таким гостям владельцы явно были не рады: накануне в притон наведались полицейские вместе со спецназом. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

- В момент появления полицейских в клубе находилось около 50 человек, 8 из которых были направлены на медосвидетельствование, так как имели явные признаки наркотического опьянения, - отметили в ведомстве. - Еще один человек привлечен к административной ответственности за отказ от прохождения медосвидетельствования.

В кафе силовики обнаружили несколько доз кокаина – по полграмма вещества в каждой, а также весы и пакет с трубкой из стекла. Заведено уголовное дело, полиция разбирается в произошедшем.