Предсмертную записку с просьбой о кремации оставил петербуржец на своем рабочем месте

Труп обнаружил один из местных жителей Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Жуткая история случилась на улице Двинской утром в субботу, 24 октября. Один из местных жителей обнаружил на улице труп и сразу же вызвал полицию. Как рассказал «КП-Петербург» источник в правоохранительных органах, на теле были множественные травмы, которые указывали на то, что скорее всего погибший упал с высоты.

- Установлено, что падение произошло с балкона черной лестницы шестнадцатиэтажного дома. С какого именно этажа вывалился мужчина, пока неизвестно, - подчеркнул источник.

Известно, что погибшему было 40 лет, прописан он был в Гатчинском районе Ленинградской области. Когда полицейские принялись расследовать гибель мужчины, то обнаружили у него на работе жуткую находку. На рабочем столе лежала предсмертная записка с текстом «Прошу меня кремировать».

В данный момент полицейские выясняют все обстоятельства случившегося