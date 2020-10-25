Сотрудницу центра медицины катастроф ограбили на «Дороге Жизни»

Полицейские уже задержали предполагаемого грабителя Фото: Артем КИЛЬКИН

В тот вечер ничего не предвещало неприятностей. Вечером в четверг, 22 октября 37-летняя сотрудница центра медицины катастроф ожидала свой автобус на остановке «Дорога Жизни». Внезапно на женщину налетел преступник и, применив силу, повалил ее на асфальт. Как сообщил «КП-Петербург» источник в правоохранительных органах, мужчина угрожал изнасиловать женщину, если та не отдаст ему деньги.

- Угрожая произвести в отношении женщины насильственные действия сексуального характера, нападавший похитил кошелек, в котором было 2300 рублей и с места происшествия скрылся, - подчеркнул источник.

Однако уже на следующий день предполагаемого грабителя полицейские задержали во Всеволожске. В преступлении подозревают 25-летнего неработающего жителя Всеволожска. В данный момент следствие проводит проверку и выясняет все обстоятельства произошедшего.