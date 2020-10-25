Пьяный водитель каршеринга на полном ходу влетел в шесть припаркованных машин

Полицейским удалось задержать лихача Фото: Олег ЗОЛОТО

Авария с участием 7 машин случилась в воскресенье около 6 часов утра на улице Туристской. Местный житель увидел, что к автомобилю каршеринга подошел явно нетрезвый мужчина и сел на водительское сиденье. Заметив, что рядом находятся полицейские, неравнодушный гражданин сразу же им обо всем сообщил. Однако когда стражи порядка подошли к водителю каршеринга проверить документы, 24-летний сорвиголова решил удрать от полицейских на арендованном авто.

- Когда его попросили предъявить документы на машину, он резко захлопнул дверь и начал движение, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области. - Полицейскими была предпринята попытка остановить транспортное средство "Ниссан Кашкай" . На законные требования сотрудников полиции об остановке водитель не реагировал. Было организованно преследование.

В результате на Богатырском проспекте лихач не справился с управлением и со всего маху влетел в шесть припаркованных машин. В ДТП есть пострадавший, сейчас он находится в больнице.